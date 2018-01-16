В декабре прошлого года был принят закон, предусматривающий списание налоговой задолженности физлиц и индивидуальных предпринимателей на 183,8 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства.



Как ранее сообщалось, во-первых, будут списаны зафиксированные на 1 января 2015 года недоимки физических лиц по налогам на недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства (имущественные налоги), а также задолженность по пеням, начисленным с того времени по таким недоимкам. По данным ФНС, неурегулированная задолженность граждан по этим налогам на 1 января 2015 года составляла 103 млрд рублей (не считая пеней), какая-то часть этой задолженности была погашена в последующие периоды. «Количество таких граждан, по оценкам налоговой службы, составляет более 20 млн человек, общий объем задолженности — 41 млрд рублей», — сказал Силуанов на совещании членов правительства с Путиным 16 января.

Кроме того, безнадежными будут признаны долги индивидуальных предпринимателей на 1 января 2015 года по упрощенным налогам, ЕНВД, по спецрежимам и по оплате патентами (кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС). По данным Минфина, общий объем списанных налогов составляет 15,8 млрд рублей на 3 млн индивидуальных предпринимателей. Месяцем ранее Владимир Путин, говоря о намерении простить долги 2,9 млн индивидуальных предпринимателей на сумму 15 млрд, имел в виду тех предпринимателей, кому были начислены страховые взносы при отсутствии фактической деятельности.

Недоимки индивидуальным предпринимателям по страховым взносам и задолженность по пеням за периоды, истекшие до 1 января 2017 года (с этой даты администрирование страховых взносов перешло от внебюджетных фондов к ФНС), власти также спишут, рассказал сегодня Силуанов, однако объем задолженности составил 127 млрд рублей. «Таких индивидуальных предпринимателей по данным налоговой службы около 700 тысяч. Важно, что такое списание будет производиться и уже производится без обращения налогоплательщиков, будь то граждане или индивидуальные предприниматели, в налоговые органы», — сказал министр.

Таким образом, Путин простил россиянам почти 184 млрд без учета «условных доходов», следует из слов Силуанова. Это более чем на 30 млрд выше суммы, названной ранее. В конце декабря глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил журналистам, что общая сумма списанных долгов по налогам и страховым взносам составит более 150 млрд рублей. Эту же сумму РБК подтвердил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Минфин и ФНС не стали тогда комментировать информацию.