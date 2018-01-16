ИК Русс-Инвест предлагает услугу РЕПО с Центральным Контрагентом АО «Национальный Клиринговый Центр». Главным преимуществом услуги является срок размещения денежных средств от 1 (одного) дня.

Как уточняется в пресс-релизе компании, проценты начисляются ежедневно и не теряются клиентом при срочном полном или частичном выводе средств со счета как при размещении в большинстве случаев на банковских депозитах. Расходы клиента составляют только комиссия ИК Русс-Инвест и биржевой сбор.

Центральный Контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (АО) на 100% принадлежит ПАО «Московская биржа».