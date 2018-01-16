Промсвязьбанк запустил новый сервис для быстрой оплаты услуг ЖКХ в интернет-банке, сообщили в пресс-службе кредитной организации. «Турбоплатеж» — «умная» поисковая строка, с помощью которой клиенты могут найти получателя средств и оплатить счета без необходимости ввода вручную банковских реквизитов получателя.

«Для совершения операции клиенту нужно зайти в интернет-банк ПСБ в раздел «Платежи и переводы» и начать вводить в поисковой строке данные получателя: номер ИНН, название компании, номер расчетного счета или код операции. Информация подгружается мгновенно: уже со второго символа клиент видит платежи из истории, с третьего — название получателя платежа, а с четвертого начинается поиск организации по общей базе ИНН. Для оплаты услуги клиенту остается выбрать получателя, ввести сумму и назначение платежа», — говорится в релизе.



Сервис «Турбоплатеж» позволяет увеличить число поставщиков, в адрес которых можно совершать оплату с помощью интернет-банка ПСБ, особенно — в регионах. Их количество в следующем году составит более 30 тыс. организаций.