В правительстве прорабатывают вопрос о предоставлении налоговых льгот для работодателей, которые заботятся о здоровье своих сотрудников, рассказала министр Вероника Скворцова.

По ее словам, в 2017 году подписано соглашение с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) для того, чтобы развивать и корпоративную медицину и мотивировать работодателей к сохранению здоровья, сообщает РБК .

Сковрцова добавила, что при правительстве под руководством вице-премьера Ольги Голодец была создана специальная рабочая группа, которая оценивает лучшие практики корпораций (фитнес, диспансеризация, выделение специальных дней на медицинские осмотры, правильное питание на производстве и др.).