За 11 месяцев 2017 года российские банки выдали 30,37 млн новых кредитов на общую сумму более 4,91 трлн рублей, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В годовом выражении количество новых кредитов выросло на 12%, а объемы кредитования — на 36% (за аналогичный период 2016 года было выдано 27,16 млн кредитов на сумму более 3,62 трлн рублей).

Лидером по темпам годового увеличения объемов кредитования был сегмент кредитных карт. При этом объемы одобренных лимитов выросли на 42%, а количество новых карт — только на 4%. В январе — ноябре банки выдали 7,48 млн кредитных карт с общим лимитом более 467,30 млрд рублей.

«Драйвером роста розничного кредитования стал сегмент ипотеки, где объемы кредитования в 2017 году выросли на 39%. По итогам 11 месяцев 2017 года банки выдали 823,01 тысячи ипотечных кредитов общим объемом более 1,53 триллиона рублей», — отметили в ОКБ.

Количество новых автокредитов увеличилось на 25%, а объемы — на 35%. За 11 месяцев было выдано 389,73 тыс. таких кредитов общим объемом более 295,14 млрд рублей.

В сегменте кредитов наличными число новых кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования — на 33%. Всего в январе — ноябре 2017 года было выдано 21,68 млн новых кредитов наличными на 2,62 трлн рублей против 18,99 млн кредитов на 1,97 трлн рублей годом ранее.

В ноябре было выдано более 3,07 млн новых кредитов общим объемом свыше 563,07 млрд рублей. Это новый рекорд объемов кредитования за 2017 год, отмечается в сообщении ОКБ. В годовом выражении количество выданных кредитов выросло на 13%, а объемы кредитования — на 48%. Абсолютным лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитных карт, показавший почти двукратный рост. Количество новых карт увеличилось на 27% в годовом отношении, а объемы одобренных лимитов — на 93%. За месяц было выдано более 888,37 тыс. карт с общим лимитом 67,19 млрд рублей, при этом средний лимит по карте вырос сразу на 52%: с 49 тыс. до рекордных 76 тыс. рублей.