Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отменила свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 23 по 26 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.



Причину отмены в пресс-службе не пояснили.

Согласно программе форума, Набиуллина была заявлена 26 января на сессии The End of Easy Money («Конец легких денег»). В января 2016 года глава ЦБ также отменяла свою поездку на этот форум на фоне резкого обвала курса рубля. Тогда доллар обновлял исторические максимумы и подскакивал почти до 86 рублей, а евро преодолевал очередной максимум с декабря 2014 года в 93 рубля.

Тем не менее, ряд российских банкиров должны принять участие на этом форуме. Глава ВТБ Андрей Костин 24 января заявлен на сессии Securing a Common Future in Cyberspace («Кибербезопасность общего будущего»), а руководитель Сбербанка Герман Греф заявлен на сессии Agile Governance in the Fourth Industrial Revolution («Agile-управление в четвертой промышленной революции»), которая должна состояться 25 января.