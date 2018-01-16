Современные технологии позволят возместить дефицит трудовых ресурсов и сделают человеческий труд более творческим, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме.

«Уже сейчас очевидно то, насколько серьезно современные технологии трансформируют рынок труда. Принято считать, что рост безработицы — это следствие автоматизации и роботизации, но это не единственный возможный результат: новые технологии могут помочь справиться с дефицитом трудовых ресурсов в тех странах, где это актуально. Россия в ближайшем будущем будет испытывать такие проблемы: и автоматизация, и роботизация могут сыграть положительную роль для рынка труда. Если смотреть шире, то технологический прогресс ведет к сокращению рабочего времени. На это еще Карл Маркс обращал внимание, что уровень развития общества и государства определяется объемом не рабочего, а свободного времени. Сам труд должен становиться более творческим и интересным», — сказал Медведев.

Он указал, что в этих условиях именно человек становится главной ценностью и главным ориентиром в принятии управленческих решений. «Конец прошлого века был эпохой High-Tech, то есть периодом развития высоких технологий в промышленности, в сельском хозяйстве. А сейчас эта эпоха сопрягается с эпохой High-Hume — то есть высоких гуманитарных технологий, которые направлены на максимальное развитие и эффективное использование индивидуальных и коллективных возможностей людей», — заключил он.