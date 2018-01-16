Ажиотаж вокруг криптовалют может закончиться, а технология, на основе которой они действуют, войдет в повседневную жизнь, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме.

«Мы видим, что существуют разные подходы к криптовалютам (от запретительных до либеральных), всех волнует вопрос, где предел криптовалютной гонке. Нельзя исключить, что может повториться сценарий, который случился в начале 90-х годов, когда появилось множество компаний, действующих в Интернете, а в начале 2000-х в значительной степени исчезли, но сама технология сохранилась. Также через несколько лет могут исчезнуть криптовалюты, а технология, я имею в виду блокчейн, станет повседневной реальностью», — сказал Медведев.