На 13.30 по мск. курсы подавляющего большинства альткоинов демонстрируют снижение. По данным СoinМarketСap , общая рыночная капитализация - $552,6 млрд.

Курс биткоина за сутки упал на 14,47% и теперь составляет $11,844 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $199 млрд.

Курс Ethereum, второй криптовалюты, также снизился за 24 часа на 21,24% до $1,046 тыс. при капитализации $101,5 млрд.

Ripple потерял в цене еще 28,76% за прошедшие сутки. Его курс составляет $1,3, а капитализация - $50,4 млрд.

Четвертая криптовалюта Bitcoin Cash подешевела к этому времени на 22,5% за последние 24 часа. Курс Bitcoin Cash - $1,906 тыс. при рыночной капитализации $32,2 млрд.

По мнению экспертов, биткоин и другие ведущие криптовалюты претерпели значительную коррекцию, во многом вызванную новостями о намерении властей Китая заблокировать доступ к местным и иностранным платформам для трейдинга.