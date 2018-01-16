Компания-разработчик криптовалютных кошельков BlackWallet оказалась жертвой хакерской атаки. Неизвестные перевели со счета фирмы порядка $444 тысяч в монетах Stellar Lumen.

Они перехватили DNS-запись домена криптокошелька BlackWallet, перенаправили ее на свой сервер и до того, как работа сервиса была приостановлена, таким образом похитили 669 920 Stellar Lumen (XLM). Внедренный злоумышленниками код прошелся по криптокошелькам, в которых было более 20 XLM.

В результате к 19:30 UTC понедельника на счету BlackWallet осталось менее 100 монет, сообщает ForkLog .

Создатель BlackWallet заявил, что его учетная запись у провайдера хостинг-услуг оказалась скомпрометирована, что и привело к взлому. А большое количество похищенных средств, по его словам, были отправлены на счет в криптовалюте бирже Bittrex. Пока неизвестно, заморозит ли площадка эти монеты.