По состоянию на 1 января 2018 года капитал Банка составил 10,2 млрд рублей.

«Капитал для кредитной организации - показатель финансовой стабильности, во многом определяющий статус Банка. Это своего рода рубеж, перейдя который «Кубань Кредит» открывает для себя новые горизонты, в том числе, участие в важнейших для развития бизнеса государственных программах», - прокомментировала достижение председатель правления КБ «Кубань Кредит» Н.Н. Чупрынникова.

Банк «Кубань Кредит» работает в Краснодарском крае почти четверть века, хорошо знает специфику и экономику региона. В связи с этим, прочно занимает одну из лидирующих позиций среди кредитно-финансовых организаций Юга России.