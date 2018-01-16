Микрофинансовые организации в декабре 2017 года выдали рекордное за последние десять лет количество займов. Об этом говорится в исследовании МФК «Домашние деньги» и БКИ «Эквифакс».

За отчетный месяц МФО выдали более 2,1 млн займов на общую сумму 24 млрд рублей. Как напоминают авторы обзора, в декабре 2016 года заемщики оформили не более 1,9 млн займов, что меньше декабря 2017 года на 10%.

«Декабрь традиционно является месяцем, в котором спрос на займы среди населения достигает своего максимального значения. Количество займов, выданных в декабре, выросло на 20% по сравнению со средним показателем за год», — говорится в обзоре.

При этом традиционно в январе выдачи падают на 20%, указывают исследователи. По прогнозам, в январе МФО выдадут порядка 1,8 млн займов. Данное падение авторы исследования объясняют тем, что в большинстве случаев заемщики, оформляя ссуды в декабре, запрашивают сумму на 10—20% больше, чем нужно, с расчетом перенести часть требуемых денег на траты в январе.

Чаще всего перед Новым годом клиенты берут займы для того, чтобы сделать подарки себе и своим близким, — это 20% от общего объема предновогодних заявок.

Согласно опросу заемщиков МФО, которые оформили заявку, 45% от одобренной суммы они собирались потратить на подарки, еще 40% — на новогодний стол, порядка 15% — на развлечения в период каникул (кино, театр, рестораны и кафе).

В 2017 году МФО выдавали каждый второй заем в сегменте беззалогового розничного кредитования. Всего по итогам года зафиксировано порядка 21,5 млн выданных займов против 19 млн в 2016-м.

Если говорить о региональном распределении, то традиционным лидером является Москва, далее идут Кемеровская и Московская области.

№ Федеральный округ Регион 1 Центральный федеральный округ Москва 2 Сибирский ФО Кемеровская область 3 Центральный ФО Московская область 4 Приволжский ФО Татарстан 5 Уральский ФО Свердловская область 6 Уральский ФО Тюменская область 7 Приволжский ФО Башкирия 8 Северо-Западный ФО Санкт-Петербург 9 Сибирский ФО Новосибирская область 10 Уральский ФО Челябинская область

Совокупный объем портфеля микрозаймов по итогам 2017 года достиг порядка 242 млрд рублей (включая займы МФО, кредитных кооперативов и ломбардов), рост за годовой период составил 30%. По итогам 2016 года объем рынка оценивался в 186 млрд рублей. На микрозаймы сегодня приходится более 50% от общего объема рынка.



В сообщении говорится, что, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в стране, на протяжении всего кризисного периода рынок МФО показывает уверенный прирост, в отличие от рынка банковского кредитования: последний по итогам года вырастет на 12—15% против снижения на 5% в 2016 году.