Глава Счетной палаты Татьяна Голикова считает, что цена на нефть в 2018 году будет находиться примерно на уровне 60 долларов за баррель. Об этом она заявила в интервью ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.



«Мы вообще-то не прогнозируем цену на нефть, мы иногда ее оцениваем для подготовки оперативных отчетов. Но в целом сейчас, как мне кажется, ситуация складывается так, что в связи с нашими договоренностями с ОПЕК у нас есть все основания предполагать, что драматичного снижения цены не будет и что она будет где-то находиться в диапазонах 60 долларов за баррель, в которых она находится», — сказала Голикова.

Она напомнила, что с учетом нового бюджетного правила все дополнительные нефтегазовые доходы будут аккумулироваться и потом направляться в Фонд национального благосостояния. «То есть высокая цена на нефть позволяет нам не только более стабильно исполнять и получать некоторое увеличение экономического роста, но и пополнять наши суверенные резервы, что хорошо, однозначно», — отметила глава Счетной палаты.