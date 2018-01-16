Глава Счетной палаты Татьяна Голикова считает, что бюджетный маневр в пользу образования и медицины невозможен без оценки эффективности текущих расходов и источников его финансирования. Об этом она заявила во вторник в интервью ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.



Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов сообщил, что власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра, который предусматривает как относительное сокращение части расходов бюджета, так и оптимизацию налогов.

«Я о бюджетном маневре в том виде, в котором он был изложен в средствах массовой информации, слышу, с одной стороны, не впервые, с другой стороны — в такой постановке впервые. Нужно увеличить расходы на здравоохранение, образование, но никто не говорит — за счет какого источника это должно быть осуществлено», — отмечает Голикова.

Глава Счетной палаты отметила, что, судя по появляющейся информации, для маневра рассматривается «только федеральный бюджет, что тоже выглядит очень странно, потому что федеральный бюджет — это только высшее образование, финансирование по полномочиям, а здравоохранение — это вообще только федеральные учреждения».

«Основная система здравоохранения сосредоточена сегодня даже не в бюджетах регионах, а в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому я не очень понимаю, что это за маневр, и в пользу какого образования, и в пользу какого здравоохранения. То есть общие слова, они в общем ничего не дают, и ни на какую конкретику не отвечают», — сказала Голикова.



При этом она подчеркнула, что, по ее мнению, надо смещать акцент на финансирование здравоохранения и образования.

«Но, в любом случае, сначала нужно оценить то, где мы находимся, и насколько эффективно мы используем тот ресурс, которым располагаем. Я сегодня специально приводила в пример тему высшего образования и того, как формируется в высшем образовании стоимость услуг. И там очень много пробелов, там достаточное количество неэффективных расходов, там есть о чем поговорить», — отметила глава Счетной палаты.

В то же время, по ее словам, среднее специальное образование, которое сегодня финансируется из регионов, и которое призвано обеспечивать экономику в том числе рабочими кадрами, находится в достаточно загнанном состоянии как с точки зрения самой базы, так и с точки зрения подготовки высококвалифицированных специалистов тех или иных рабочих профессий.