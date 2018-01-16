Российский рынок откроется слабым подъемом вследствие роста азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские и европейские аналоги. Рубль продолжит торговаться близко к 56,3 за доллар на фоне высокой цены на нефть в $70 за баррель за последние 3 года. Сейчас рост обеспечен заморозками в США, которые осложняют работу нефтяной инфраструктуры в Северной Америке, из-за чего снижается производство нефти. В свою очередь, холодная погода заставляет потреблять больше нефти для получения тепла, поэтому запасы в хранилище снижаются. Ожидается, что низкая температура сохранится до конца января, благодаря этому мы не ожидаем снижения нефтяных цен в ближайшее время.

На текущей неделе американские компании продолжат отчитываться за IV квартал 2017 года. На данный момент по большей части компаний прогноз позитивный, что поможет SP500 подняться к новым историческим высотам.