Бюджетные средства представляют собой легкий способ обогащения для недобросовестных чиновников, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«В стране таких шальных денег, кроме бюджета, нет. Везде собственники есть, только у бюджета нет, только отвернешься — нарисуют. Самая большая проблема — правильно написать техническое задание. Можно один и тот же объект построить за 10 миллионов, а можно за 100 миллионов. У нас за последние годы такие нормативы приняли… в деревню приезжаешь, там эта школа, как корабль, зачем такие дорогие школы, садики?» — сказал он.

Минниханов также высказал недовольство из-за недостатка полномочий у региональных властей.

«Как из Москвы можно такой огромной страной управлять, у вас есть руководители регионов, надо им доверять», — подчеркнул он.