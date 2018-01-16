Криптовалютная биржа GDAX («дочка» американской криптобиржи Coinbase) объявила о скором запуске торгов в паре Bitcoin Cash/Bitcoin. Новый функционал станет доступен пользователям 17 января в 9:00 (PST).

Благодаря нововведению покупка Bitcoin Cash станет доступна пользователям, которые до этого не имели такой возможности: например, жителям Европы, поскольку торги в паре BCH/EUR не ведутся, поясняет ForkLog .