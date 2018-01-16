Компания FreeZone объявляет о создании Свободной крипто-экономической зоны (FCEZ), со всеми условиями для процветания крипто и блокчейн бизнеса.

FCEZ будет основана в стране с бизнес-ориентированной средой и благоприятным экономическим климатом, в которой предполагается отсутствие налогов, прозрачность законодательства криптовалютного рынка и безопасный криптовалютный поток, говорится в сообщении компании.

Сбор средств для FCEZ будет проводиться через FreeZone ICO. Предполагается, что 100.000.000$, собранные на ICO, непосредственно пойдут на развитие зоны. Также будет созданы 5 бизнесов в пределах FCEZ, а именно: Крипто-инвестиционный банк, Крипто-валютный банк, маркетинговое агентство, универсальная международная торговая платформа и крипто-платежная система.

Собственные бизнесы FreeZone будут финансировать социальные программы, которые будут предоставляться бесплатно, либо по себестоимости.

Несколько стран уже выразили заинтересованность в создании FCEZ на своей территории. В этом году генеральный директор и соучредитель FreeZone Евгений Мухин уже встретился с представителями Грузии, Армении, Мальты и Сальвадора. В 2018 году запланированы встречи с Кипром, Латвией, Марокко, Казахстаном, Черногорией и другими странами.