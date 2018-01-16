Коммуникационная площадка G-Global Business Portal, которая занимается модернизацией предприятий реального сектора экономики в Эстонии, разработает новую криптовалюту G-Global на базе человеческого интеллектуального потенциала.

Как сообщает ForkLog , в систему G-Global Business Portal планируется интегрировать токен TIME, созданный компанией ChronoBank. Он позволит измерять полезность работника для предприятия и выявлять его эффективности в рабочее время.

По словам руководителя консалтинг-маркетплейса Дениса Цыро, идея криптовалюты G-Global появилась после предложения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании глобального финансового актива. По его словам, «глобальная валюта» позволит избавить мир от валютных войн. Она должна базироваться не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами, быть демократичной и транспарентной.