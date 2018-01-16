Еще в двух региональных офисах Промсвязьбанка появились многофункциональные центры для бизнеса. Речь идет об операционных офисах «Новочеркасск» и «Батайск» в Ростовской области, сообщили в кредитной организации, напомнив, что ранее подобные окна на базе банка были открыты в Рязани, Томске, Улан-Удэ, Тольятти, Самаре и Ростове-на-Дону.

МФЦ для бизнеса — это профильные филиалы бренда «Мои документы», работающие исключительно с предпринимателями и юридическими лицами. Сервис позволяет в режиме одного окна получить финансовые, государственные и муниципальные услуги.

«В течение двух месяцев мы открыли три МФЦ для бизнеса в Ростовской области на базе ПСБ. Работая совместно, мы сможем создать эффективную модель сотрудничества бизнеса с банками и властью. Клиенты будут экономить время и получать практически все услуги в формате одного окна», — комментирует региональный директор операционного офиса «Ростовский» Промсвязьбанка Лариса Чураева.



По информации на сайте банка, его отделение в Новочеркасске находится по адресу: ул. Московская/Просвещения, д. 56/95. Офис в Батайске расположен на ул. Энгельса/Кирова, д. 213/16.