Доля должников, которые избегают контактов с коллекторами, сократилась за прошлый год сразу на 10 процентных пунктов — до 20%. Об этом рассказали «Известиям» участники коллекторского рынка.

Такую динамику зафиксировали в компаниях «Секвойя Кредит Консолидейшн», «Финансовое агентство по сбору платежей», «ЮВС», «Сентинел Кредит Менеджмент», ГК «Финансовые услуги». Оценки подтвердили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Годом ранее избегали контакта с коллекторами треть должников (30%).

Поменялись и причины для отказа от общения с взыскателями. Из числа неконтактных клиентов 85% в 2017 году представлялись третьими лицами. В 2016 году таковых было меньше — 77%. При этом сократилась доля заемщиков, которые сами или через родственников лгали о своей смерти. В 2017 году «умерших» было 4%, в 2016-м — 6%.

Проблемные заемщики стали больше общаться с взыскателями с середины 2017 года, уточнила председатель правления компании «Сентинел Кредит Менеджмент» Ольга Мазурова. Заместитель директора по развитию бизнеса ГК «Финансовые услуги» Григорий Галицких добавил, что изменилось отношение должников к коллекторам. Раньше россияне соглашались общаться с ними, когда просроченная задолженность превышала 90 дней. Сейчас достаточно и месяца.

«Закон «О коллекторской деятельности» дал возможность должникам цивилизованно общаться с коллекторами», — пояснил гендиректор ЮВС Сергей Шпетер.

Регулирование рынка позволило повысить финграмотность населения, добавила Ольга Мазурова. На это же обратили внимание и другие участники рынка, опрошенные «Известиями».

