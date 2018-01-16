В анонимном Telegram-канале появилась документация, описывающая принципы работы блокчейна TON (Telegram Open Network) от мессенджера Telegram, а также его математические алгоритмы и технические детали.

Как поясняют «Известия» , документ состоит из 132 страниц и подписан одним из основателей социальной сети «ВКонтакте» и братом Павла Дурова Николаем Дуровым.

По описанию, TON - это «проект быстрого, защищенного и масштабируемого блокчейна и сети, способных обрабатывать миллионы трансакций в секунду, являющихся одновременно ориентированными как на пользователей, так и на поставщиков услуг». Также представлены характеристики криптовалюты Gram и принципы работы с ней.

По словам разработчиков, TON может стать крупнейшей по числу пользователей системой блокчейна. Предполагается, что система сможет обрабатывать 1 млн трансакций в секунду, что позволит использовать криптовалюту Gram для совершения микроплатежей.