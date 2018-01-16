Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев полагает, что запрет биткоина является логичным шагом со стороны властей.

«Биткоин должны запретить везде и всюду. Любое государство на планете должно вставлять палки в колеса любой криптовалюте, поскольку простой переход из одного состояния общественного уклада в другое состояние бывает очень болезненным», — цитирует омбудсмена ForkLog .

«Ценность любой государственной валюты ни на чем не базируется, ее не существует, кроме одного: вы обязаны заплатить налог в этой валюте. Как только вы скажете: «Отныне все предприниматели должны платить налог в крипторублях», ценность крипторубля взлетит до небес, потому что его нужно будет покупать», — пояснил Мариничев.

Также, по его словам, основными потребителями криптовалюты будут машины.

«Сейчас у нас Интернет вещей, хотя изначально он задумывался как Интернет людей», - пояснил он.