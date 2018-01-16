Держатель реструктурированных облигаций «Открытие Холдинга» Алексей Волков подал иск к компании, следует из картотеки арбитражных дел. Он требует признать недействительным решение общего собрания владельцев облигаций пятой серии, которое холдинг провел в октябре прошлого года, пишут «Ведомости».

«Иск подан от моего имени, но он коллективный — к судебному разбирательству присоединятся и другие держатели бумаг», — сообщил Волков изданию. По его словам, в инициативную группу входят держатели разных выпусков бумаг холдинга на 20—25 млн рублей.

В конце прошлого года «Открытие Холдинг» реструктурировал 15 выпусков рублевых облигаций на 249 млрд рублей, компания сократила число купонов, а также перенесла оферту. За это она заплатила своим инвесторам по 1 копейке на бумагу.

Реструктуризация значительно ухудшила условия для инвесторов, говорит Волков, при этом «Открытие Холдинг» продолжает работать и совершать финансовые вложения. «Мы усматриваем в этом признаки злоупотребления правом и другие нарушения», — отмечает он.

Холдинг мог принять решение о реструктуризации бумаг по согласованию с их основным держателем — структурами, аффилированными с «ФК Открытие», указано в иске Волкова. То, что «ФК Открытие» — один из крупнейших держателей облигаций «Открытие Холдинга», ранее подтверждал представитель последнего. Но никаких договоренностей с держателями у холдинга не было, говорит он. Потеря доли в банке «ФК Открытие» заставила компанию сменить бизнес-модель (ЦБ забрал «ФК Открытие» на санацию. — Прим. ред.), держатели облигаций пошли ей навстречу и согласились на реструктуризацию, настаивает представитель «Открытие Холдинга».

По словам Волкова, инвесторы готовы отказаться от судебных разбирательств, если холдинг выкупит бонды по номиналу у тех, кто голосовал против реструктуризации. Такое предложение он направил «Открытие Холдингу» вместе с копией иска. Представитель холдинга говорит, что иска компания не получила, а предложение по выкупу он считает гринмейлом (корпоративным шантажом).

До этого судиться из-за реструктуризации бондов «Открытие Холдинга» начал «Онэксим» — он требует взыскать с компании 1,4 млрд рублей номинальной стоимости облигаций. Инициативная группа держателей бумаг холдинга хотела присоединиться в качестве третьего лица к иску «Онэксима», но «переговоры не состоялись, держатели пошли в суд сами», говорит Волков.

Шансы выиграть суд у держателей облигаций крайне низкие, полагает партнер Saveliev, Batanov & Partners Анастасия Савельева. Институт общего собрания владельцев облигаций создавался как раз для того, чтобы эмитентам было легче реструктурировать обязательства, напоминает она, и хотя решение собрания навязывает волю большинства держателей меньшинству, суды охраняют интересы большинства.