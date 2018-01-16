Доходность рублевых депозитов физических лиц и компаний в российских банках продемонстрировала разнонаправленную динамику в ноябре 2017 года по отношению к предыдущему месяцу: ставки по розничным вкладам практически не изменились либо выросли, несмотря на снижение ключевой ставки, а по корпоративным депозитам — снизились, свидетельствует статистика ЦБ .

Средняя доходность вкладов физлиц на срок до года без учета вкладов до востребования незначительно уменьшилась: с 7,11% в октябре прошлого года до 7,09% в ноябре. При этом средневзвешенная ставка по депозитам до востребования (сюда включаются в том числе вклады, по которым допускается совершение расходных операций в пределах суммы, превышающей неснижаемый остаток, при условии что величина неснижаемого остатка не превышает 1 тыс. рублей) повысилась с 2,36% до 2,61%. В итоге доходность краткосрочных вложений с учетом депозитов до востребования также немного выросла — с 6,71% до 6,76%.

Средневзвешенная ставка по розничным рублевым депозитам на срок более года осталась в ноябре на уровне октября — 7,16%.

Для нефинансовых организаций средневзвешенная ставка по депозитам на срок до года (включая депозиты до востребования) снизилась с октябрьских 7,17% до 6,98% в ноябре, на срок свыше года — с 7,25% до 7,14%.

Данные приведены без учета операций Сбербанка, который представляет такую отчетность позже, уточняется в материалах регулятора.



Напомним, в конце октября 2017 года ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, и в ноябре действовала ставка 8,25%. Позже, в середине декабря, ставка была уменьшена еще на 0,5 п. п., до 7,75%, а всего за 2017 год Банк России снижал ключевую ставку шесть раз — в общей сложности на 2,25 п. п. (с 10% в начале года).