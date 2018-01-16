Кредитные ставки российских банков в целом снизились в ноябре прошлого года, кроме средней ставки по краткосрочным розничным кредитам, свидетельствует статистика ЦБ.

В частности, средневзвешенная ставка по кредитам для физических лиц на срок до года, включая привлекаемые на условиях до востребования, выросла с 19% в октябре 2017 года до 19,66% в ноябре. По розничным кредитам на срок свыше года средняя ставка снизилась с 14,34% до 14,09%.

В сегменте кредитования нефинансовых организаций средневзвешенная ставка по краткосрочным продуктам (на срок до года, включая оформляемые на условиях до востребования) опустилась с 9,99% в октябре до 9,88% в ноябре, отдельно для компаний малого и среднего бизнеса — с 13,3% до 12,79%.

По корпоративным кредитам на срок свыше года средняя ставка уменьшилась с 10,29% до 9,94% годовых, отдельно для компаний МСБ — с 12,15% до 11,1%.

Данные приведены без учета операций Сбербанка, который представляет такую отчетность позже.



Напомним, в конце октября 2017 года ЦБ снизил ставку на 0,25 процентного пункта, и в ноябре действовала ставка 8,25%. Позже, в середине декабря, ставка была уменьшена еще на 0,5 п. п., до 7,75%, а всего за 2017 год Банк России снижал ключевую ставку шесть раз — в общей сложности на 2,25 п. п. (с 10% в начале года).