Банк России выпустил указание от 6 декабря 2017 года № 4635-У о внесении изменений в инструкцию от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» . Документ зарегистрирован Минюстом 10 января 2018-го и вступит силу через десять дней после официального опубликования.

Как следует из поправок, инструкция ЦБ об обязательных нормативах будет теперь касаться банков с универсальной лицензией, а обязательные нормативы для банков с базовой лицензией устанавливаются другими нормативными актами.

Название главы 2 инструкции расширено и теперь звучит следующим образом (дополнение выделено жирным шрифтом): «Нормативы достаточности капитала банка: норматив достаточности базового капитала банка, норматив достаточности основного капитала банка, норматив достаточности собственных средств (капитала) банка и норматив достаточности собственных средств (капитала) банка с учетом взвешивания активов по уровню риска 100%».

Соответственно, вводится новый обязательный норматив — норматив финансового рычага Н1.4. Он рассчитывается как отношение величины основного капитала банка к сумме балансовых активов, взвешенных по уровню кредитного риска 100%; к сумме кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера; к сумме кредитного риска по операциям с ПФИ; к сумме кредитного риска по сделкам купли-продажи ценных бумаг без прекращения признания с обязательством их обратной продажи (покупки) и по операциям займа ценных бумаг (кредитование ценными бумагами).

Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.4 устанавливается в размере 3%.

Ранее планировалось, что новый обязательный норматив будет действовать с 1 января 2018 года. В пояснительной записке ЦБ к опубликованному в сентябре-2017 проекту поправок к инструкции «Об обязательных нормативах банков» указывалось, что в настоящее время банки раскрывают информацию о показателе финансового рычага в рамках отчетов по формам 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам» и 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности». Теперь же этот стандарт «вступает в силу в пруденциальных целях, то есть показатель финансового рычага становится обязательным нормативом», пояснял ЦБ. «Реализация указанного стандарта является завершающей частью внедрения установленных требований к достаточности капитала банка в рамках «Базеля III», — отмечалось в материалах регулятора.

Из поправок к инструкции «Об обязательных нормативах банков» следует, что устанавливаемые Центробанком надбавки к достаточности капитала банков (надбавка для поддержания достаточности капитала, антициклическая надбавка и надбавка за системную значимость) не применяются в отношении нового норматива финансового рычага Н1.4.

Одна из поправок к инструкции № 180-И предусматривает уточнение расчета отношения величины основного долга по ипотечным ссудам к справедливой стоимости предмета залога. Согласно текущей редакции инструкции, в случае если первоначальный взнос из собственных средств заемщика составляет более 30% от справедливой стоимости предмета залога, величина основного долга по ссуде уменьшается на величину страховой суммы по договору страхования ответственности заемщика или страхования финансового риска банка-кредитора при заключении указанных договоров со страховой организацией с уставным капиталом не менее 3 млрд рублей и прямой или косвенной долей государства в капитале в размере не менее 50% плюс одной акции либо на часть страховой суммы в размере риска, переданного в перестрахование перестраховочной организации, которая соответствует вышеописанным требованиям.

В новой редакции инструкции данное положение будет распространяться на ссуды, первоначальный взнос заемщика по которым составляет более 20%, а критерии для страховщиков будут связаны не с величиной и структурой их уставного капитала, а с их кредитными рейтингами от одного из аккредитованных российских рейтинговых агентств: RAEX («Эксперт РА») или АКРА.



Кроме того, в новой версии инструкции корректируется принцип подсчетов. Так, если до поправок предусматривался расчет банком обязательных нормативов и надбавок в процентах с одним знаком после запятой (с округлением по математическим правилам), то теперь значения обязательных нормативов будут по-прежнему рассчитываться с одним знаком после запятой, а значения показателей с учетом надбавок — с тремя знаками после запятой, следует из нового указания Центробанка.

