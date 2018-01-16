По состоянию на 18.00 по мск общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до $581,6 млрд. Таковы данные СoinМarketСap .

Биткоин упал в цене еще на 15,58% за прошедшие сутки. Его курс составляет $12,078 тыс. при капитализации $202,9 млрд.

Курс Ethereum снизился за 24 часа на 15,86%. Курс второй криптовалюты составляет $1,113 тыс. Рыночная капитализация - $108 млрд.

Криптовалюта Ripple упала в цене на 23,86% за сутки и сейчас ее курс - $1,39. Капитализация Ripple составляет $53,9 млрд.

Курс Bitcoin Cash тоже продолжает снижаться. За 24 часа он упал на 19,89% до $1,976 тыс. при рыночной капитализации $33,4 млрд.

Таким образом, сейчас в красной зоне находятся практически все криптовалюты.

«Падение происходит на фоне новостей о том, что власти Китая могут заблокировать доступ к платформам для криптотрейдингу. Как сообщается, за 2017 год правоохранительные органы Поднебесной пресекли деятельность 107 мошеннических компаний, продающих альткоины, которые, по сути, являлись финансовыми пирамидами. Сейчас все больше разговоров ходит о необходимости регулирования криптовалют. Тем временем, китайские майнеры под давлением властей покидают страну», - поясняет он.