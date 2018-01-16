На минувшей неделе началось увеличение объема средств, предоставленных ЦБ по операциям РЕПО по фиксированной ставке. По данным ЦБ на 10 января, задолженность по этому инструменту составляла 39,01 млрд рублей (9 января долг равнялся 4,64 млрд). Это максимальный объем задолженности и наибольший единовременный прирост начиная с 29 сентября, пишет РБК . На 11 января объем задолженности уменьшился до 2,43 млрд рублей, но уже к 12 января снова достиг высоких для этого периода значений — 29,62 млрд.

Летом 2017 года резкий и устойчивый рост задолженности банков по РЕПО перед ЦБ по фиксированной ставке предшествовал началу санации банка «ФК Открытие». Банк использовал этот инструмент заимствования у регулятора, исчерпав возможности привлечения ликвидности с рынка по более низким ставкам.

Январский виток роста спроса на дорогую ликвидность — еще одно доказательство того, что процесс оздоровления банковского сектора еще не закончен, считают участники рынка. В секторе есть в том числе относительно крупные игроки, судьба которых зависит от итогов переговоров их акционеров с регулятором, отмечают эксперты.

Сделки РЕПО — это вид сделок, в которых при продаже ценных бумаг одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. По фиксированной ставке кредитные организации могут заключить сделки РЕПО в любой день. «Механизм РЕПО с ЦБ по фиксированной ставке — дорогой вариант привлечения, 8,75% с 18 декабря 2017 года, — говорит старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. — Банки используют его, когда исчерпаны альтернативные варианты привлечения, в частности, когда лимиты по межбанку или выбраны, или закрыты».

Увеличение объема задолженности банков по РЕПО перед ЦБ в январе сразу на сумму порядка 30 млрд рублей — нетипичная ситуация в последние месяцы. После объявления о санации банка «ФК Открытие» при участии ЦБ объем привлекаемой у ЦБ дорогой ликвидности постепенно уменьшался. В октябре средний объем задолженности по РЕПО с фиксированной ставкой составлял 12,06 млрд рублей, в ноябре — 4,23 млрд, а в декабре — 2,31 млрд.

Большинству игроков в текущих условиях нет смысла привлекать средства по дорогим операциям РЕПО с ЦБ, отмечают участники рынка.

Разовое увеличение объема задолженности перед ЦБ по РЕПО могло быть обеспечено одним игроком, который остро нуждается в ликвидности, считают эксперты. «Скорее всего, речь идет об одном игроке, у которого есть потребность в ликвидности, но нет более дешевых вариантов привлечения, например, на него закрыты или уже выбраны лимиты на межбанке», — рассуждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.