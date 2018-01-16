Банк России по итогам депозитного аукциона, проведенного во вторник, 16 января, привлек сроком на неделю 2 трлн 481,9 млрд рублей, что соответствовало объему предложения со стороны кредитных организаций. Показатель стал новым максимумом по объему предложения со стороны банков и размещения их средств в ЦБ по итогам одного депозитного аукциона, свидетельствуют данные регулятора. Лимит сегодняшнего аукциона также был установлен на рекордном уровне — 2,81 трлн рублей.

В депозитном аукционе приняли участие 302 кредитные организации (еще один рекорд) из 63 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,4% до 7,75%. Средневзвешенная ставка составила 7,72% годовых.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года.



На начало дня 16 января в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 2 трлн 24,9 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года.

