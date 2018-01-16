Спрос на состоявшемся во вторник, 16 января, аукционе по размещению пятого выпуска купонных облигаций Банка России (№ 4-05-22BR1-7) и, соответственно, объем размещения составил 201,822 млрд рублей по номиналу (201 млрд 864,6 млн по ценам заявок) при объеме предложения 300 млрд. Соответствующие данные приводятся на сайте регулятора.

Диапазон цен в заявках составлял 100—100,01% от номинала облигаций, средневзвешенная цена — 100,0001%.

Отметим, что спрос со стороны банков на бумаги ЦБ заметно вырос, оказавшись на аукционе по размещению пятого выпуска лишь в полтора раза меньше предложения. Спрос при размещении второго, третьего и четвертого выпусков КОБР был меньше предложения в 2,2, 6,4 и 4,1 раза соответственно.



Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Погашение бумаг и выплата купонного дохода по КОБР пятого выпуска запланированы на 18 апреля 2018 года.

Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа 2017 года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября. Объем размещения второго выпуска (с погашением 17 января 2018 года) по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, составил порядка 226,1 млрд рублей по номиналу при общем объеме выпуска 500 млрд рублей. Совокупный спрос на облигации третьего выпуска (с погашением 14 февраля 2018 года) и, соответственно, объем размещения на трех ноябрьских аукционах равнялся 77,8 млрд рублей при объеме предложения также 500 млрд; еще один, декабрьский, аукцион был признан несостоявшимся. На трех декабрьских аукционах по размещению КОБР четвертого выпуска совокупный объем размещения по номиналу составил порядка 48,3 млрд рублей при общем объеме выпуска 200 млрд.

ЦБ запланировал на 13 февраля начало размещения шестого выпуска купонных облигаций объемом 400 млрд рублей.

Для поглощения избыточной ликвидности банковского сектора Центробанк использует также депозитные аукционы, проведение которых было возобновлено в августе 2016 года после полуторагодового перерыва. Максимальный объем предложения со стороны банков и размещения их средств на депозитах в ЦБ по итогам одного аукциона был зафиксирован 9 января этого года — 1 трлн 767,3 млрд рублей.



На начало дня 16 января в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 2 трлн 24,9 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года.