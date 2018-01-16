Банк ЗЕНИТ улучшил условия по программам ипотечного кредитования. Процентная ставка варьируется в зависимости от срока кредита и размера первоначального взноса.



Так, для заемщиков, готовых внести не менее 50% от стоимости недвижимости за счет собственных средств, в рамках специальной акции процентная ставка составляет 9,9% годовых независимо от срока кредитования. При этом заемщику нет необходимости предоставлять документы, подтверждающие доход и занятость. Для оформления заявки на ипотечный кредит в рамках акции понадобится только паспорт и еще один дополнительный документ. Получить кредит в рамках акции можно на срок от 1 года до 20 лет.



Если имеющийся первоначальный взнос составляет менее 50% от стоимости недвижимости, заемщик может воспользоваться базовыми условиями программ ипотечного кредитования. По ним за счет собственных средств необходимо внести как минимум 20% в качестве первоначального взноса на приобретение квартир на первичном рынке и 15% — на вторичном рынке. По стандартным ипотечным программам размер процентной ставки зависит от срока заключенного кредитного договора. Так, при сроке кредита от 1 года до 7 лет процентная ставка устанавливается в размере 9,9% годовых; а при оформлении кредитного договора сроком от 8 до 30 лет — 10,5% годовых.



Все указанные ставки действуют при условии оформления полиса комплексного ипотечного страхования. При отсутствии страховки ставка увеличивается на 1,5 процентных пунктов.



С полным списком условий и требований к заемщикам можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка.