Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) вошел в перечень кредитных организаций, гарантии которых могут быть приняты в качестве основного обеспечения по займам, предоставляемым Фондом развития промышленности. Решение о включении Банка в список было принято на заседании Наблюдательного совета Фонда. Одним из главных критериев выбора банка является устойчивое финансовое положение.

Такое сотрудничество предоставит банку «ГЛОБЭКС» дополнительные возможности по расширению взаимодействия с клиентами различных отраслей промышленности и поможет формировать комплексные предложения по установлению лимитов и инвестиционному финансированию для заемщиков.

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития. Его главной задачей является модернизация российской промышленности, организация новых производств и обеспечение импортозамещения.

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. Для реализации новых промышленных проектов Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.