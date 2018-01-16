Многократный призер «Народного рейтинга банков» (2007, 2008, 2009 и 2016 годов) — банк «Авангард» вновь становится лучшим банком России по уровню клиентского обслуживания. Таковы итоги «Народного рейтинга » — опроса общественного мнения, проводимого порталом Банки.ру

Многократный призер «Народного рейтинга банков» (2007, 2008, 2009 и 2016 годов) — банк «Авангард» вновь становится лучшим банком России по уровню клиентского обслуживания. Таковы итоги «Народного рейтинга » — опроса общественного мнения, проводимого порталом Банки.ру.

В 2017 году «Авангард» занял высшую строчку с рейтингом 63,3 балла. Второе место — у Модульбанка (58,2), третье — у Тинькофф Банка (54,8). Также в десятку лучших банков входят ЮниКредит Банк, Хоум Кредит Банк, Совкомбанк, «Русский Стандарт», Московский Кредитный Банк, ОТП Банк, Бинбанк.

Аутсайдерами рейтинга стали Росгосстрах Банк (11,6 балла), Газпромбанк (13,4) и СКБ-Банк (15,4). Чуть больше баллов набрали «Ак Барс», Киви Банк, «Российский Капитал», Тач Банк, МТС Банк, Сбербанк России и НБ «Траст».

С момента создания «Народного рейтинга», который строится на основе положительных и отрицательных отзывов клиентов о качестве банковских услуг, своими впечатлениями о работе кредитных организаций поделились свыше 251 тыс. человек, которые написали 371 тыс. сообщений.

В 2017 году продолжился рост числа банков, оперативно реагирующих на отзывы и решающих проблемы своих клиентов. Банки, оставившие наибольшее количество официальных ответов по версии «Годового чемпионата — 2017», — Сбербанк (11 660 ответов), ВТБ 24 (8 311), Тинькофф Банк (5 225). Лучше всех проблемы клиентов решают ВТБ 24 (1 267 решенных проблем), Сбербанк (606), Бинбанк (539).

Портал благодарит посетителей за их активность и поздравляет победителей «Народного рейтинга», которым по традиции будут вручены дипломы Банки.ру.

Одиннадцатая церемония награждения премией «Банк года» пройдет 9 февраля 2018 года в Москве.