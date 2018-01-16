Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в состав Азиатской Ассоциации Финансового Сотрудничества (AFCA). AFCA, учрежденная в мае 2017 года при поддержке правительства КНР, объединяет более 100 финансовых институтов почти в 30 странах и регионах Азии, Европы, Америки и Океании.

Основные цели и задачи AFCA – это развитие глобального сотрудничества; предотвращение финансовых кризисов; координация действий по восстановлению мировой экономики; действенное развитие международной финансовой инфраструктуры, а также противодействие росту финансовой преступности. Ассоциация создает площадку для общения, что позволяет финансистам из Азии и других регионов обмениваться идеями и практическими наработками. Члены Ассоциации - крупнейшие коммерческие и инвестиционные банки, страховые компании, биржи, финансовые компании и другие организации.

Комментирует вице-президент по работе на финансовых рынках Дмитрий Зубков: «Наше активное сотрудничество с финансовыми институтами Китая продолжает развиваться. Для АТБ вступление в Ассоциацию подобного уровня – новый и очень важный шаг на пути развития и укрепления своих позиций на международной арене. Участие в AFCA будет способствовать использованию национальных валют в трансграничных расчетах; повышению эффективности от реализации торговых и инвестиционных проектов; углублению регионального взаимодействия; профилактике и ликвидации финансово-экономических рисков, а также поддержанию здорового и плавного развития экономики и финансов».

Справка:

Азиатская Ассоциация Финансового Сотрудничества (AFCA)

26 марта 2016 года в городе Хайкоу островной провинции Хайнань состоялось совещание инициаторов создания Азиатской ассоциации финансового сотрудничества. Начало работы Организационного комитета Ассоциации - июль 2016 года. 11 мая 2017 года прошло официальное учреждение Азиатской Ассоциации Финансового Сотрудничества (AFCA) на базе форума «Один пояс – один путь» в КНР. Ассоциация прошла официальную регистрацию в Министерстве Внутренних Дел Китайской Народной Республики. 25 июля 2017 прошел первый саммит участников.

В задачи Ассоциации входит развитие сотрудничества и действенная поддержка в совместном развитии. Главной целью является предотвращение финансовых кризисов и координация действий по восстановлению мировой экономики.