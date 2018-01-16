Агентство по страхованию вкладов с 17 января начинает выплату страхового возмещения вкладчикам вологодского банка «Северный Кредит», чья лицензия была отозвана 29 декабря 2017 года. Информация для клиентов банка приводится в сообщении департамента общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств КБ «Северный Кредит», за выплатой страхового возмещения на сумму около 4 млрд рублей могут обратиться порядка 15 тыс. вкладчиков. В том числе обязательства перед примерно 480 вкладчиками, имеющими счета (вклады) для предпринимательской деятельности, составляют около 69 млн рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в восьми субъектах РФ, в том числе в Вологодской области за выплатами на сумму около 2,2 млрд рублей могут обратиться порядка 11 тыс. вкладчиков.

В период до 17 января 2019 года прием заявлений на компенсации и иных необходимых документов, а также сами выплаты будут производиться через банки-агенты: Сбербанк и Российский Национальный Коммерческий Банк. РНКБ будет осуществлять расчеты с вкладчиками в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а Сбербанк — во всех остальных регионах. На сайте АСВ опубликован список отделений банков-агентов, доступных для получения выплат.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая (включая проценты), но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая, исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии.