Агентство по страхованию вкладов 15 января 2018 года подало в Арбитражный суд Башкирии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших уфимский Платежный Сервисный Банк. С 15 бывших топ-менеджеров и собственников банка агентство рассчитывает взыскать 110,077 млн рублей.

Платежный Сервисный Банк лишился лицензии 11 ноября 2014 года и был признан банкротом 15 января 2015-го, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

В ходе проверки обстоятельств банкротства банка агентство выявило признаки преднамеренного банкротства. Так, в период с 1 января 2013 года до отзыва лицензии банк предоставлял кредиты техническим юридическим лицам, а также произвел выдачу кредитных средств неустановленным лицам и не предпринимал мер по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований. В результате указанных действий контролирующих лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка и его банкротство, при этом оказалось невозможным удовлетворение в полном объеме требований кредиторов в ходе конкурсного производства.

«Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — подчеркивает АСВ.

В его сообщении ответчиками по иску указаны Черныш С. И., Степанов К. С., Винников К. В., Росляков А. С., Трошкин Д. Н., Кожевникова Г. Л., Иванов М. Ю., Раевская Н. А., Савин А. Г., Степанов Д. А., Чернов В. В., Богданова Н. В., Егорова Н. Н., Хомченко О. С., Зубаиров Р. М.

Напомним, что Галина Кожевникова была и. о. председателя правления банка на момент отзыва его лицензии, в правление также входил Константин Степанов. Алексей Савин и Наталия Раевская входили в состав совета директоров ПСБ. Савин возглавлял совет и входил в число акционеров банка наряду с Денисом Степановым, Олегом Хомченко и рядом других лиц.

Кроме того, перед Новым годом (28 декабря) АСВ подало в Арбитражный суд Кемеровской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности пяти лиц (Долговой Ю. Ю., Дементьевой О. А., Любицкой Н. Г., Барановой С. С. и Воробьевой Н. В.) по обязательствам Банка Развития Бизнеса в общем размере 48,622 млн рублей.

В частности, Юлия Долгова занимала пост предправления БРБ и входила в число его собственников, среди которых также была Наталья Любицкая.

Банк Развития Бизнеса был лишен лицензии 5 марта 2014 года. Учредители в лице Долговой пытались оспорить это решение, но это им не удалось . Кемеровский арбитраж 12 января 2015-го принял решение о принудительной ликвидации кредитной организации, однако назначенное ликвидатором АСВ установило недостаточность стоимости имущества банка для удовлетворения требований его кредиторов и подало заявление о банкротстве БРБ. Арбитражный суд Кемеровской области в октябре-2016 признал финучреждение несостоятельным и сменил функцию АСВ с ликвидатора на конкурсного управляющего.

Агентство в сообщении о подаче иска к бывшим топ-менеджерам и собственникам БРБ поясняет, что ими «совершались виновные действия, в результате которых финансовое положение банка ухудшилось», что привело к банкротству банка.



«В частности, контролирующими банк лицами совершались действия по замене ликвидных активов банка (денежных средств) на неликвидную техническую ссудную задолженность физических лиц, не имеющих финансовой возможности исполнить обязательства по возврату денежных средств, и техническую вексельную задолженность юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им произвести оплату по векселям)», — уточняется в отчете АСВ.