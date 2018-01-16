Андрей Мельников назначен вице-президентом Ассоциации банков России. Как сообщили в организации, на этом посту он будет курировать вопросы взаимодействия между банками и регулятором.

Андрей Мельников является одним из авторов концепции создания российской системы страхования банковских вкладов и системы бюро кредитных историй, а также одним из создателей Агентства по реструктуризации кредитных организаций, на базе которого было создано Агентство по страхованию вкладов.

До прихода в ассоциацию «Россия» Мельников с декабря 2016 года по декабрь 2017-го являлся министром экономического развития Республики Крым.

В 2004—2016 годах он был заместителем генерального директора АСВ, в том числе курировал вопросы создания и организации работы системы страхования вкладов. В 1999—2004 годах работал в Агентстве по реструктуризации кредитных организаций — сначала экономическим советником генерального директора, затем заместителем генерального директора.

В 1998—1999 годах, будучи руководителем исполнительной дирекции фонда «Экономика и народовластие», Мельников принимал непосредственное участие в подготовке федеральных законов о банках и банковской деятельности, банкротстве банков, реструктуризации банков, страховании банковских вкладов.

С апреля по ноябрь 1998 года работал заместителем, а затем начальником отдела департамента кредитной политики Минэкономики России. В 1994—1998-м был руководителем информационно-аналитического отдела Российского торгово-финансового союза, в 1991—1994-м входил в группу экспертов в администрации президента РФ.



Андрей Мельников родился в 1969 году в Москве. В 1992 году с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «экономист-математик». В справке о члене руководства ассоциации «Россия» указано, что у него имеется благодарность президента РФ, также Мельников был награжден медалью Минобороны России «За возвращение Крыма».