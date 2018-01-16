Российский рубль во вторник днем движется без единой динамики в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 56,50 руб. (+0,3%). Евро стоит у 69,03 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 17 января, составляют 56,38 руб. за американскую валюту и 69,02 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение на 3 и 21 копейку соответственно.

«Доллар США остается рядом с отметкой 56,35 руб. Это довольно низкий уровень, но в связи с утратой «американцем» рыночного доверия повсеместное его ослабление уже не удивляет. Сегодня до конца дня доллар США останется в пределах значений 56,20-56,65 руб., а пара евро/рубль – в границах 68,85-69,65 руб.», - прогнозирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

По ее словам, доллар отчаянно использует любые попытки вернуть себе потерянное в парах с валютами – и в паре с евро, и в паре с рублем. Однако получается это не очень хорошо. «Американец» вернулся к отметке 56,50 руб., однако этого недостаточно, чтобы говорить о смене рыночных настроений. Пока нефть дорогая (и сегодняшняя коррекция мало что меняет в этом отношении), рубль будет стабильно крепким. Сессию среды доллар США проведет в рамках отметок 56,30-56,85 руб., курс евро будет находиться в границах 68,85-69,75 руб.

После агрессивных и долгих распродаж наступила фиксация прибыли, сообщает Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX. Игроки частично выходят из лонгов по европейским валютам. Рубль также слегка уступает «американцу», в том числе на фоне коррекции нефти. Также небольшую поддержку российская валюта получает со стороны налогового периода, стартовавшего в понедельник.