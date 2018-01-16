Центральный банк России с 16 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 24,50 коп., до 56,3569 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,8174 руб., что выше предыдущего дня на 56,12 коп.

Торги на Московской бирже открылись снижением по иностранным валютам, а завершились разнонаправленно. На открытии курс доллара снизился до 56,20 руб., курс евро – до 68,40 руб. Укреплению рубля способствовали дешевеющий доллар и дорожающая нефть, сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По его словам, для пары доллар/рубль уровень 56,56 руб. является сопротивлением. Пока цена торгуется ниже этого уровня и растет индекс RGBI (что свидетельствует о высоком спросе на ОФЗ), продавцы будут стремиться достигнуть ключевой зоны поддержки в границах 55,90-56,00 руб. за «американца». C большой долей вероятности около нее многие спекулянты начнут фиксировать прибыль от длинных позиций по рублю.

Как считает Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club, доллар продолжает сдавать позиции против большинства валют, создавая благоприятные условия для роста рубля. Несдержанные высказывания Трампа, нестабильные экономические показатели в США, которые не требуют ужесточения монетарной политики, а также смена главы в ФРС будут давить на доллар, как минимум, до конца месяца. USD/RUB может попробовать пробить сильную поддержку 56,00 уже в ближайшее время с дальнейшей целью на отметке 55,80.

«На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем консолидации рубля у уровней закрытия понедельника. На фоне сохранения нефтью марки Brent позиций в районе 70 долларов, рубль ляжет в дрейф у достигнутых уровней. При этом с середины торгов, на фоне попыток возобновления роста на рынке энергоносителей и поддержки со стороны налогового периода, российская валюта может укрепиться. Доллар может отступить в район 56,2 рубля, сделав тем самым еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. Во второй половине дня внести коррективы в динамику российской валюты может возобновление торгов в США, что скажется на ситуации в паре EUR/USD на международном валютном рынке», - прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».