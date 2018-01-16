Альфа-Банк, лидер российских банковских технологий, первый в России начал использовать SWIFT gpi сервис, повышающий скорость, прозрачность и предсказуемость трансграничных платежей для своих клиентов. С января 2018 эта уникальная информационная платежная услуга стала доступна и для клиентов Альфа-Банка.



Альфа-Банк объявляет о начале использования инновационной технологии SWIFT в сфере международных расчетов (global payments innovation - gpi) – комплекса услуг, повышающего скорость, прозрачность и дающего возможность отслеживать маршруты международных платежей. С января 2017 года к этому сервису подключились уже более 125 иностранных банков. Свыше 35 иностранных банков уже активно пользуются SWIFT gpi для ежедневного обмена более чем 100 000 gpi-платежей. На сегодня количество gpi-платежей, проведенных в системе SWIFT, превышает 5 (пять) миллионов транзакций, что позволяет эффективно выстраивать работу с платежами как самого банка, так и его клиентов.



SWIFT gpi позволяет Альфа-Банку решать ключевые проблемы своих ЛОРО-респондентов, корпоративных и частных клиентов, включая недостаточную прозрачность международных расчетов. С помощью инновационного интернет-приложения gpi Tracker Альфа-Банк отслеживает статус платежа в режиме реального времени, а также проверяет информацию по каждому банку на маршруте платежа, включая взимаемые на каждом этапе комиссии. Данная услуга предоставляет клиентам Альфа-Банка беспрецедентно высокий уровень прозрачности и контроля каждого платежа. Система Tracker предусматривает отправку обоим контрагентам подтверждений в режиме реального времени всякий раз, когда платеж поступает конечному бенефициару. SWIFT gpi обеспечивает возможность получения и использования средств в день отправки, а также повышенную скорость, определенность и предсказуемость движения платежей для всех категорий клиентов.



«Мы рады быть в ряду первых пользователей инновации SWIFT и рассчитываем, что эта услуга повысит эффективность и прозрачность платежей для наших клиентов. Так, например, программа gpi Tracker не только позволяет нам отслеживать маршрут платежа в реальном времени, но и извещает о зачислении средств. Это, в свою очередь, служит для клиента подтверждением того, что он полностью рассчитался со своими поставщиками и подрядчиками, и основания для финансовых споров отсутствуют», - комментирует главный операционный директор, руководитель Блока «Операционный» Альфа-Банка Мария Шевченко.

В настоящее время Альфа-Банк совместно с компанией SWIFT работает над следующим этапом развития gpi, в который войдет ряд дополнительных цифровых услуг, в частности: услуги приостановки и отзыва платежа и передачи больших объемов данных о платеже.



Мэттью Геринг (Matthieu De Heering), глава SWIFT в Центральной и Восточной Европе, сказал: «Теперь, когда Альфа-Банк запустил сервис SWIFT gpi, он сможет предлагать своим клиентам больше определенности, прозрачности и возможность отслеживать маршруты международных платежей. Мы с огромным удовольствием работали над реализацией этого захватывающего проекта совместно с Альфа-Банком. Надеемся, что в ближайшие месяцы и другие российские банки смогут внедрить SWIFT gpi, и настоятельно рекомендуем всем банкам региона принять этот новый стандарт в сфере международных расчетов».