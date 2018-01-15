Сбербанк запустил онлайн-сервис «Кредитный конструктор», который позволяет корпоративным клиентам на базе предодобренного банком предложения сконструировать собственный кредитный продукт с необходимыми параметрами.

По словам директора дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергея Бессонова, онлайн-сервис «Кредитный конструктор» — это новый подход к кредитованию. Пользователь не теряет время на поиски подходящего предложения, подбор условий и оформление бумаг. Чтобы заявка поступила на рассмотрение в банк, ему нужно лишь выбрать необходимые параметры кредитного продукта (при этом ставка рассчитается динамически) и отправить автоматически сформированную форму заявки. У сервиса простой и понятный интерфейс с минимальным числом полей для выбора или заполнения и подсказками для пользователей.