Представитель администрации президента Южной Кореи Джонг Ки-джун выступил с официальным заявлением о мерах, которые правительство страны собирается предпринять в отношении криптовалют.

По его словам, во-первых, правительство Южной Кореи будет бороться с анонимным криптотрейдингом и привлекать к ответственности за манипулирование рынком, отмывание денег и мошеннические транзакции. Во-вторых, запрет на торговлю криптовалютой, предложенный министром юстиции Паком Сан-ги, будет обсуждаться и дорабатываться специальной рабочей группой. В-третьих, чрезмерная спекуляция и мошенническая деятельность будут серьезно наказываться, сообщает ForkLog со ссылкой на CCN.

«Однако правительство будет поддерживать и даже финансировать развитие блокчейн-технологий», — заявил Джонг Ки-джун.

Как сообщил корейский журналист Джозеф Янг, теперь инвесторы уверены, что правительство выбрало верный путь в отношении рынка криптовалют.

Ранее министр науки и техники Южной Кореи Ю Енг заявил, что недавнее ужесточение государственной политики в отношении торговли криптовалютами не повлияет на развитие блокчейн-технологий в стране. По его словам, блокчейн и криптовалюту нужно рассматривать по отдельности, и возглавляемое им ведомство «приложит все усилия», чтобы способствовать развитию инновационных технологий.