ВТБ открыл новый офис на территории «Москва-Сити». Отделение расположено в ТЦ «Афимолл», в центре «Мои документы», сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Клиенты нового центра — физические лица могут совершить платежи и денежные переводы, оформить потребительские кредиты и банковские карты, вклады, накопительные счета и другие продукты банка, а также получить консультацию по ипотеке», — говорится в релизе.

Новое отделение ВТБ работает с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00 без перерыва.