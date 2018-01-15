Платежная система Visa и компания Dynamics представили первую в мире карту Wallet Card. Как отмечается в посвященном новинке пресс-релизе, карта представляет собой устройство категории Интернета вещей.

Новый тип платежной карты партнеры продемонстрировали на выставке потребительской электроники CES 2018. Карта Wallet Card, выпущенная под брендом Visa, имеет те же размеры и формы, что и обычная банковская карта, но обладает более широким функционалом. К Wallet Card можно подключать несколько карт. Кроме того, на устройстве расположен дисплей, благодаря которому владелец карты может получать уведомления об операциях и специальных предложениях.

Карта Wallet Card имеет встроенный чип и антенну для передачи данных между устройством и банком в любой точке мира в любое время суток.

По словам разработчиков, держатели карт с помощью специальной кнопки могут моментально получить доступ к своим дебетовым , кредитным , предоплаченным, мультивалютным или дисконтным картам. Цифровой дисплей отображает информацию о текущем счете, а также позволяет переключаться между картами.

Финансовые учреждения могут моментально выпускать карты Visa для Wallet Card в любом месте и в любое время, в том числе в своих розничных филиалах. Потребители могут активировать карты мгновенно.

Также отмечается повышенная безопасность карты: в случае несанкционированного доступа к ней банк может быстро удалить номер счета карты и заменить его на новый.

Встроенный дисплей в 65 тыс. пикселей отображает информацию о счете и текст сообщений, присылаемых на карту Visa Wallet Card, в любое время. Например, после каждой покупки потребителю может быть отправлено уведомление о покупке и остатке на счете. Держатели карт также могут получать информацию об актуальных предложениях или уведомления о подозрительной покупке. В случае подозрений в отношении мошенничества пользователь может нажать специальную кнопку, и будет выпущен новый номер карты.

Карта имеет батарею с автоматической подзарядкой, сообщают разработчики. «Встроенный чип обеспечивает автоматическую подзарядку платежной карты во время трансакций, избавляя ее владельца от необходимости заряжать карту через зарядное устройство», — говорится в релизе.



Там указывается, что заинтересованные финансовые организации получат возможность выпустить собственные карты Wallet Card в начале 2018 года. Потребители, желающие получить информацию о возможности использования карты, могут зарегистрироваться на сайте www.getwalletcard.com. Подписка позволит пользователям получить уведомление, когда продукт Dynamics Wallet Card будет доступен в их регионе.