Продажа украинской «дочки» Внешэкономбанка — Проминвестбанка обрастает новыми деталями, пишет «Коммерсант». Как сообщалось, украинский бизнесмен Максим Микитась, несмотря на отказ Нацбанка Украины (НБУ) в согласовании сделки в июле 2017 года, подал документы в Антимонопольный комитет Украины на покупку 25% банка. Второй претендент на тот же актив — украинский олигарх Александр Ярославский — также не опускает руки и уже фактически заручился поддержкой НБУ, но не может договориться с ВЭБом.



Это не первая попытка Микитася получить согласование регуляторов на покупку Проминвестбанка. В апреле 2017 года он совместно с бизнесменом Павлом Фуксом подавал на согласование в НБУ пакет документов на приобретение банка, но после рассмотрения (в июле) регулятор отказал в одобрении сделки. На этот раз Микитась действует без партнера и до НБУ пока не дошел. «Национальный банк пока не получал пакетов документов для согласования приобретения существенного участия в Проминвестбанке», — сообщили там.

Согласование НБУ — обязательный этап. По словам источников газеты, знакомых с позицией украинского регулятора, при нынешнем руководстве НБУ шансы на получение согласования у Микитася невелики. «Во-первых, он уже получал отказ, кроме того, нынешняя структура предполагает, что он приобретет 25%, то есть станет крупнейшим собственником, а остальные акции приобретут лица в долях, не требующих согласования, — говорит источник издания на украинском рынке. — Такая практика не слишком нравится НБУ».

Национальный банк вправе применить меры воздействия к банку в случае, если структура собственности банка станет непрозрачной в результате несогласованного приобретения, в частности банк может быть отнесен к категории проблемных, отмечают в НБУ.

Впрочем, это позиция действующего руководства Нацбанка, которое по сути является временным. После отставки 10 мая председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой ее обязанности исполняет Яков Смолий. Ожидалось, что именно он получит пост председателя НБУ, однако до сих пор этого не произошло.

«Если, вопреки ожиданиям, председателем станет не Яков Смолий, а это не исключено, у Максима Микитася могут повыситься шансы на согласование сделки, поэтому весьма вероятно, что документы в НБУ будут поданы после этого назначения», — говорит источник газеты, близкий к НБУ.

Тем временем в ВЭБе, по информации газеты, делают ставку именно на Микитася. Второй претендент на покупку Проминвестбанка — Александр Ярославский, фактически уже заручившийся поддержкой НБУ, — не смог пройти согласование: в декабре регулятор вернул ему пакет документов на доработку из-за отсутствия договора с ВЭБом. По словам источников газеты, предложение Микитася более выгодно по цене — он оценил банк в 150 млн долларов, но предполагает отсрочку платежа на пять лет. «Александр Ярославский готов оперативно рассчитаться в случае заключения сделки, он уже фактически имеет одобрение НБУ, вопрос лишь в договоре, но его оценка Проминвестбанка скромнее»,— отмечает один из источников газеты.

Времени на раздумья у руководства ВЭБа не так уж много, Проминвестбанк продолжает генерировать убытки.