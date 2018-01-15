Размер штрафов еще предстоит определить.
Власти Южной Кореи обязали всех криптовалютных трейдеров до конца месяца конвертировать анонимные цифровые счета в именные в соответствии с нормами AML/KYC-законодательства. Банки также обязаны подчиниться новой системе.
Как сообщает Yonhap, торговцам криптовалют разрешается идентифицировать свои виртуальные счета до конца этого месяца, но тем, кто откажется это сделать, грозят штрафы.
Также, правительство разрабатывает механизм налогообложения криптовалютных транзакций, и система именных цифровых счетов является необходимым условием для того, чтобы такой механизм работал эффективно.
В начале недели правоохранительные органы проинспектировали шесть банков, предоставляющих цифровые счета, чтобы проверить соблюдение AML-законодательства.
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