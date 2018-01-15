Власти Южной Кореи обязали всех криптовалютных трейдеров до конца месяца конвертировать анонимные цифровые счета в именные в соответствии с нормами AML/KYC-законодательства. Банки также обязаны подчиниться новой системе.

Как сообщает Yonhap , торговцам криптовалют разрешается идентифицировать свои виртуальные счета до конца этого месяца, но тем, кто откажется это сделать, грозят штрафы.

Также, правительство разрабатывает механизм налогообложения криптовалютных транзакций, и система именных цифровых счетов является необходимым условием для того, чтобы такой механизм работал эффективно.

В начале недели правоохранительные органы проинспектировали шесть банков, предоставляющих цифровые счета, чтобы проверить соблюдение AML-законодательства.