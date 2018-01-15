Китайские власти намерены запретить доступ к биржам, позволяющим вести централизованную торговлю криптовалютами.

Ранее в Китае уже были закрыты все крупные криптовалютные биржи, находящиеся в юрисдикции страны, однако, по мнению местных властей, этого недостаточно, и они планируют заблокировать доступ к сайтам и приложением таких бирж для граждан, проживающих на территории Китая, сообщает RNS со ссылкой на Bloomberg.

Власти также намерены ввести ограничения в отношении физических и юридических лиц, которые предоставляют услуги по поддержанию котировок, расчету и клирингу на централизованной криптовалютной площадке. При этом небольшие транзакции между физическими лицами запрещать не планируется.

Как уже сообщал Банкир.Ру, ранее власти Китая решили ограничить майнинг криптовалют из-за большого потребления энергии.