Верхнеуральский районный суд Челябинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя сельскохозяйственного кредитно-сберегательного потребительского кооператива «Агроказна». Он признан виновным по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ — в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В суде установлено, что обвиняемый, являвшийся председателем кооператива, выполняя управленческие функции, в период 2006—2015 годов, желая извлечь для себя выгоды имущественного характера в виде возможности получения займов без предоставления обеспечения в кооперативе и достоверно зная о наличии крупной задолженности членов кооператива перед кооперативом, упадке рентабельности деятельности кооператива, отсутствии у кооператива ликвидных активов, оборотных и основных средств и источников дохода, а также об отсутствии возможности полного исполнения обязательств кооператива перед его членами, принимал заведомо невыполнимые обязательства перед членами кооператива путем привлечения их сбережений.

В период работы обвиняемый оформил 23 договора займа с гражданами на сумму около 3 млн рублей. Проценты по договору им не выдавались, задолженность по указанным договорам составила свыше 730 тыс. рублей.

Также фигурант, не получив согласия со стороны правления кооператива, заключил пять договоров займа с гражданином на сумму свыше 1,1 млн рублей. Эти деньги заемщик впоследствии в кооператив не возвратил.

Кроме того, в нарушение устава кооператива его бывший глава заключил с самим собой 27 договоров займа на сумму свыше 3,5 млн рублей, при этом сумма неоплаченных займов составила свыше 2,9 млн. Также он фиктивно оформлял документы на выдачу денежных средств членам кооператива: деньги те не получали, а средства передавались обвиняемому.

Несмотря на то что ряд членов кооператива не выполнили взятые на себя обязательства, обвиняемый не предпринимал шагов по возмещению займов и процентов по ним. Также он выдавал займы лицам, которые не являлись членами кооператива.

Своими действиями обвиняемый ухудшил экономическое положение кооператива, что привело к отсутствию у него способности выполнить свои обязательства перед вкладчиками, однако продолжил принимать от вкладчиков денежные средства, предоставляя им заведомо ложную информацию об успешной деятельности и хорошем финансовом состоянии кооператива. В результате с ноября 2015 года членам кооператива прекратилась выплата вложенных сумм и компенсаций по ним, следует из релиза правоохранителей.

Задолженность кооператива перед 46 его членами без учета компенсации составила свыше 15,6 млн рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемого стоимостью свыше 2,4 млн рублей наложен арест.

Приговором суда фигуранту назначено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в кредитных и финансовых организациях и учреждениях, сроком на два года.



Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.