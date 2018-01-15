Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность двух приказов Банка России от 7 июля 2017 года, которыми в банк «Югра» была назначена временная администрация в лице АСВ, а также установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу банка «Югра» на принятое в октябре прошлого года решение Арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

«Югра» в лице своих бывших собственников требовала признать недействительными два приказа ЦБ, а также предписание от 6 июля, которым регулятор обязал «Югру» доформировать резервы по ссудам в размере 13,5 млрд рублей. Арбитраж Москвы полностью отклонил требования «Югры».

Апелляционный суд в понедельник отклонил ходатайство «Югры» о переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, мотивированное тем, что арбитраж Москвы не привлек к делу Генпрокуратуру, которая ранее заявляла о незаконности оспариваемых приказов. Суд также отклонил ходатайства об истребовании у ЦБ ряда доказательств, заявлявшиеся в первой инстанции.

Представитель банка «Югра» после заседания сказал, что решение о подаче кассационной жалобы должно быть принято доверителями. «На наш взгляд, имеются основания для дальнейшего обжалования», — отметил представитель заявителя.